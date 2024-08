Mãe e irmã de Mariah Carey morrem no mesmo dia, no último final de semana

A cantora Mariah Carey disse estar enfrentando um momento de grande luto após a perda de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison, que faleceram no mesmo dia durante o último fim de semana. A notícia foi confirmada pela própria artista em entrevista à revista People nesta segunda-feira (26/8). As causas das mortes não foram divulgadas.

"Meu coração está quebrado pois perdi minha mãe neste fim de semana. Tristemente, em uma mudança trágica de eventos, minha irmã perdeu sua vida no mesmo dia", declarou a artista.

Mariah também expressou gratidão por ter passado a última semana ao lado de sua mãe antes de seu falecimento, pedindo privacidade durante esse período difícil.

Relembre

A relação de Mariah com sua mãe foi marcada por complexidades. Em seu livro de memórias, "The Meaning Of Mariah Carey", lançado em 2020, a cantora descreveu a conexão entre elas como uma mistura de orgulho, dor, gratidão, e decepção. Patrícia, assim como Mariah, também era cantora, e as duas chegaram a colaborar em músicas e apresentações ao longo dos anos.

Com a irmã Alison também não era diferente. No mesmo livro, a artista fez revelações importantes sobre incidentes traumáticos que ocorreram durante sua infância, incluindo episódios de abuso.

Mariah chegou a afirmar que, em muitos momentos, sentia que era mais seguro manter distância de Alison e de seu outro irmão, Morgan. Alison, que enfrentou problemas de abuso de drogas e dificuldades com a justiça ao longo dos anos, posteriormente processou a cantora devido às alegações feitas no livro.