Rock in Rio 2024: Mariah Carey é confirmada e manda recado em português para os fãs; vídeo

Mais de uma década longe dos palcos brasileiros, cantora Mariah Carey irá retornar ao Brasil. A artista será a principal atração do palco Sunset do dia 22 de setembro do Rock in Rio 2024.

O nome da cantora foi anunciado como parte do line-up pelo Rock in Rio nesta segunda-feira (18). A última vez que Mariah se apresentou no Brasil foi há 14 anos.

Nas redes sociais, a cantora mandou um recado especial para os fãs brasileiros: "Estou tão animada por finalmente voltar ao Brasil e ser a cabeça de cartaz do lendário festival Rock in Rio no Palco Sunset dia 22 de setembro. Te vejo lá!!".

"Brasil, estou chegando", acrescentou Mariah em português.

Além da estadunidense, mais duas atrações foram confirmadas no evento: Cyndi Lauper e Tyla. Elas fazem seus shows no dia 20 de setembro, data que o festival é dedicado apenas a artistas mulheres.

A edição deste ano acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Já estão confirmados no festival: Katy Perry, Shawn Mendes, Joss Stone, Gloria Gaynor, Ed Sheeran e Imagine Dragons.