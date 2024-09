Suraras do Tapajós já está no palco Global Village, no Rock in Rio

O grupo Suraras do Tapajós já está o palco Global Village, na noite deste sábado (21), no Rock in Rio. É a primeira vez que o grupo paraense se apresenta no festival.

O primeiro grupo de carimbó do Oeste do Pará inclui a luta pelos direitos das mulheres e pela preservação ambiental em suas músicas que exaltam as tradições indígenas por meio das vozes, danças e instrumentos artesanais.

“A nossa música não é só arte. É luta, é história, é ancestralidade. Então estar nesse palco contando a nossa história, cantando a voz dos povos indígenas desse país, para nós, é uma responsabilidade e um orgulho imenso. É o momento de ecoar a voz dos povos da Amazônia. O mundo precisa ouvir os povos indígenas”, enfatizou a backing vocal e compositora Leila Borari para O Liberal.

O espetáculo foi criado especialmente para o festival, com o objetivo de ressaltar a importância de preservar e valorizar as culturas indígenas e periféricas, além de refletir sobre como as raízes culturais influenciam as inovações do futuro.