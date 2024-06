Rihanna manda recado em camisa e chama atenção dos fãs: 'Estou aposentada'

Rihanna deixou os fãs intrigados com a camisa usada durante a saída de um estabelecimento em Nova York, nos Edtados Unidos. "Estou aposentada", era a frase estampada na camiseta azul que a artista de 36 anos vestia. Sem saber se era uma brincadeira ou não, muitos internautas ficaram decepcionados, porque, até então, acreditavam em um possível retorno da cantora pop aos palcos.

Desde que se afastou das apresentações, a esposa do rapper A$AP Rocky tem se dedicado aos seus outros projetos e aos filhos pequenos. Empresária de sucesso, em 2022, Rihanna foi considerada bilionária pela revista Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 7 bilhões de reais e faturamento de R$ 3,7 bilhões em sua linha de cosméticos "Fenty Beauty".

Como cantora, a famosa lançou seu último álbum, "Anti", há oito anos. Com a carreira pausada, Rihanna retornou dois anos atrás para lançar a música "Lift me up", trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda para sempre", mas nunca confirmou se um dia retornará aos palcos.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)