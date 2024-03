Rihanna se apresenta em show particular na Índia; cachê tem valor milionário

Em show particular, Rihanna se apresenta publicamente pela primeira vez desde a performance no intervalo do Super Bowl 2023. A cantora participa das celebrações pré-casamento de Anant Ambani, filho caçula do magnata Mukesh Ambani, em Jamnagar, Índia. O cachê é de £ 5 milhões, cerca de R$ 31,3 milhões na atual cotação. As informações são do Daily Mail.

Rihanna chegou em Jamnagar com A$AP Rocky, seu companheiro. Moradores da cidade compartilharam imagens da chegada e do ensaio dos dançarinos. Perfis dedicados à cantora divulgaram vídeos da apresentação.

Mukesh Ambani, 66 anos, é presidente do Reliance Industries, um conglomerado de telecomunicações e petróleo. A fortuna de Mukesh é avaliada em US$ 116 bilhões, aproximadamente R$ 574,6 bilhões, conforme dados da Forbes.

Cerca de £ 120 milhões (por volta de R$ 752,3 milhões) é o valor total da festa de casamento de Anant Ambani com Radhika Merchant, que deve durar três dias - de 1 a 3 de março. Outro filho de Mukesh, Isha Ambani, também teve uma celebração milionária. Em 2018, o festejo teve apresentação de Beyoncé e custou, aproximadamente, US$ 100 bilhões (cerca de R$ 495,4 bilhões).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)