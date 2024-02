Conheça a história de Rihanna, cantora pop que completa 36 anos hoje

Rihanna chega neste dia 20 de fevereiro de 2024 aos 36 anos. A cantora pop de Barbados alcançou sucessos mundiais na música como “Umbrella”, "Love On The Brain" e “Diamonds“, nos negócios, com sua marca Fenty Beauty. A cantora tem dois filhos com o rapper A$AP Rocky. Em 2022, Rihanna se tornou a pessoa bilionária mais jovem dos Estados Unidos, com um patrimônio avaliado em cerca de U$ 1,4 bilhão.

Robyn Rihanna Fenty nasceu em Barbados, país da América do Norte, em 20 de fevereiro de 1988, em na cidade de Saint Michael. Filha de Monica Fenty, com ascendência guianense, e Ronald Fenty, com descendente de barbadenses e irlandeses, que também tiveram dois meninos, Rajad, o caçula, e Rorrey, o do meio.

Aos 15 anos, Rihanna era uma jovem com fortes características artísticas. A carreira iniciou há 20 anos, em 2004. Desde o início conquistou a todos com os olhos verdes. O canto surgiu aos 9 anos de idade, inspirada pelas tristezas da vida real. A pequena Rihanna era testemunha das agressões que a mãe sofria do pai, dependente de drogas e álcool. Rihanna tinha como palcos a varanda e chuveiro.

“Meu pai saiu de casa quando eu tinha nove anos, então eu ainda era muito jovem quando eu convivia com seus vícios. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que ele estava fazendo algo que não deveria. Eu sempre vi maconha e cocaina ao redor dele (pai), mas não sabia o que era. Só sabia que minha mãe não gostava, e eles sempre estavam brigando por causa disso”, relembrou Rihanna em uma entrevista.

Após alguns anos, o pai largou as drogas em respeito às filhas. “Minha mãe era uma mulher muito forte e tentou nos proteger de tudo o que pôde. Mas ela estava trabalhando e ele estava em casa, então não havia muito o que esconder. Ele está ok, fora das drogas agora. Ele superou isso quando eu já era adulta porque minha mãe não nos deixaria vê-lo mais. Então, ele largou tudo por nós”, contou.

Rihanna enfrentou muitos problemas familiares na infância. (J. Bosco)

Brasil

O Brasil já foi visitado quatro vezes por Rihanna. Em todas as viagens, a diva curtiu muito o Brasil, tendo sido vista tomando banho em uma praia poluída, desfrutando de um cigarro artesanal, frequentando uma boate gay, despistando toda a equipe da Vogue e outras histórias. Na última visita, a artista reservou um andar inteiro do hotel Fasano, em Ipanema, para todo o grupo. A cantora despistou imprensa e fãs alugando uma casa para ela.

Carreira e sucessos

Aos 15 anos, Rihanna foi apresentada ao produtor musical Evan Rogers. Com o sócio Carl Sturken, Evan levou Rihanna para o mundo da música. Uma audição da música “Emotion”, do trio de Beyoncé, Destiny’s Child, foi o divisor de águas para Rihanna.

Os produtores auxiliaram a cantora de Barbados a gravar diversas músicas em Nova Iorque. Ela chegou a morar na casa de Evan por um tempo. No total, os três gravaram um total de 12 músicas. O single “Pon De Replay” foi gravado na ocasião, com uma pegada de dancehall e reggae.

Rihanna teve o apoio de gigantes da música, entre os quais o influente Jay-Z, rapper de sucesso e marido da cantora Beyoncé. Rihanna já atingiu a marca de 275 milhões de cópias vendidas por todo o globo, solidificando sua posição entre os 10 artistas mais célebres de todos os tempos.

Na discografia da cantora que dominaram as paradas em todos os cantos do mundo estão canções como “Umbrella“, “Shut Up And Drive“, “Stay“, “Diamonds”, "Love On The Brain" e vários outros sucessos. Rihanna ainda se aventurou pela indústria cinematográfica e ergueu um império no mundo da maquiagem.