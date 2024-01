Nicole Scherzinger dança música de Rihanna e deixa fãs enlouquecidos: 'Sexy como sempre'

Ao som de "If It’s Lovin That You Want", a cantora Nicole Scherzinger deixou os fãs enlouquecidos ao publicar um desafio de dança em suas redes sociais. Com a música de Rihanna, a ex-Pussycat Dolls exalou sensualidade na coreografia e ganhou uma enxurrada de comentários pela beleza e desenvoltura na dança.

No vídeo que viralizou, a estrela está acompanhada de duas dançarinas na parte externa de sua casa. Com passos sincronizados, as três reproduzem o desafio com a música de Rihanna ao fundo, com muita desenvoltura e sensualidade. Veja:

Alguns seguidores de Nicole aproveitaram para elogiar sua beleza e deixaram claro que o passar do tempo só favoreceu a eterna musa The Pussycat Dolls. Outros fãs disseram que ela é a definição de "sensualidade" e relembraram o tempo em que a artista integrou o girl group.

"Essa mulher não envelhece", "na próxima vida eu quero ser você" e "ela é surreal de sexy e exala sensualidade" foram alguns dos comentários deixados na gravação que acumulou mais de 300 mil curtidas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)