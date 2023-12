Paolla Oliveira rebate críticas sobre seu corpo e mostra fotos sem filtro; vídeo

@paollaoliveirareal Pela beleza sem padrões e por um feed menos tóxico, estou com @Dove Brasil no movimento Feed Sem Padrões. Assinei o Contrato Sem Filtros e me comprometi a não usar filtros e nem manipulação nas minhas imagens aqui nas redes sociais e também trabalhos publicitários. Quer tornar as redes um lugar mais saudável? Vem com a gente! No perfil de Dove tem o link de uma petição pra gente assinar e levar essa conversa pro poder público. #FeedSemPadrões #PelaBelezaSemPadrões ♬ som original - Paolla Oliveira