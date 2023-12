Paolla Oliveira é chamada de gorda e sofre etarismo após vídeo de ensaio para o Carnaval

Paolla Oliveira sofreu ataques nas redes sociais após postar um vídeo sambando em um ensaio da escola de samba Grande Rio. O vídeo foi gravado na noite de quarta-feira (20), a musa participou do ensaio geral da escola de Duque de Caxias, onde é Rainha de Bateria.

As imagens de Paolla viraram um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) e do Instagram. A maioria dos comentários dizia respeito ao peso da atriz.

Parte dos internautas (principalmente mulheres), criticaram o fato de Paolla estar acima do peso. “Braço de merendeira”, “gorda”, “fora de forma”, entre outras ofensas foram feitas à artista. Além de gordofóbicos, os comentários também foram etaristas, dizendo que Paolla mudou porque está envelhecendo. A atriz tem 41 anos e 20 de carreira.

Por outro lado, fãs e famosas saíram em defesa da colega, elogiando a beleza de Paolla no vídeo do ensaio publicado pela própria nas redes sociais. “Musa”, escreveu Angélica. “Maravilhosa”, disse Juliana Paes.

Dias atrás, a atriz ironizou o comentário de uma internauta que recomendou que ela fizesse uma dieta para o Carnaval e lidou com a situação com bom humor. "As pessoas me pedindo para fazer dieta e eu assim, observando o salame da mesa ao lado", declarou.

Vale lembrar que, desde julho deste ano, Paolla Oliveira não usa filtros em suas fotos do Instagram devido a uma campanha publicitária que desaconselha a utilização de efeitos em imagens e selfies para estimular outras pessoas a se aceitarem como são.