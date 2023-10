Geisy Arruda posa de lingerie e instiga seguidores: 'O vermelho será sempre a cor mais quente!'

Quem acompanha Geisy Arruda no Instagram sabe que a modelo gosta de provocar, e no último fim de semana não foi diferente. Na rede social, a modelo postou fotos com poses bem sensuais.

Geisy atraiu a atenção ao usar uma lingerie vermelha bastante ousada. Em uma das imagens, a legenda dizia: "O vermelho será sempre a cor mais quente!". Bastou Geisy compartilhar as fotos para receber uma enxurrada de mensagens em seu perfil no Instagram.

Os fãs de Geisy Arruda ficaram entusiasmados com o que viram nas imagens divulgadas. Um internauta comentou: "Lindona, maravilhosa, sexy, top e perfeita".