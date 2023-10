Geisy Arruda mostra marquinha escondida em foto de calcinha e anima seguidores

A influenciadora Geisy Arruda mais uma vez chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos mostrando seu corpo escultural. Com uma micro calcinha e um moletom em tons na cor rosa, a musa do onlyfans recebeu elogios dos seguidores na publicação que já soma mais de 25 mil curtidas.

Geisy fez o clique no sofá de casa, com uma parte da marquinha de sol na região íntima à mostra. "Do nada, maior frio! Quem ficou doente com a mudança de temperatura levanta a mão!", escreveu a influenciadora, usando o fio dental.

"Eu fiquei é doente de amor vendo essa foto", brincou um seguidor. "Você representa muito nossas mulheres! Uma das brasileiras mais lindas que temos aqui", elogiou outro.