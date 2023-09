Geisy Arruda e Andressa Urach no OnlyFans? Entenda a exigência da produtora de conteúdo

Geisy Arruda explicou que aceitaria gravar conteúdo adulto ao lado de Andressa Urach para o OnlyFans. Porém, ela impôs uma condição: que o filho da ex-miss bumbum, Arthur Urach, não se envolva na produção.

O assunto foi abordado em entrevista ao Link Podcast, e Geisy explicou o motivo: "Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role... Esse é o meu limite".

Geisy ainda destacou que os conteúdos publicados por ela e Urach no OnlyFans, são diferentes. Ela ainda, ressaltou que não mantém uma boa relação com Andressa e, inclusive, tem a ex-miss bumbum bloqueada no Instagram.

Para quem não lembra, Andressa Urach listou algumas famosas com quem gostaria de gravar para o OnlyFans, entre as quais está Geisy Arruda. Os conteúdos adultos de Urach são produzidos pelo próprio filho, e de acordo com ela, ele foi quem a incentivou a retornar para esse universo pornográfico. "Ele entende que é o meu trabalho", afirmou.