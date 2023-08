Andressa Urach leva 'surra' e tapa na cara dançarino da MC Pipokinha; vídeo

Começou a viralizar na web esta semana, um vídeo de Andressa Urach no show da MC Pipokinha. Na ocasião, ela se apresentava no Baile do Fofo, que ocorreu semana passada em São Paulo, e reuniu dezenas de artistas.

Nas imagens, a produtora de conteúdo adulto, leva a tradicional "surra" do dançarino da cantora. Andressa Urach sobe no palco, durante a apresentação de MC Pipokinha, se senta no chão, ela mostra até a calcinha, porque estava usando vestido. O dançarino se posiciona e em seguida, se joga em cima da ex A Fazenda, e chega até a dar alguns tapas no rosto dela.

Foi a própria Pipokinha que chamou Urach durante a apresentação, ela chegou inclusive a comemorar a presença dela durante o quadro.

Para quem não sabe, a dança é quase uma encenação de ato sexual ao vivo, já que os dançarinos se esfregam nos escolhidos para subir no palco.

