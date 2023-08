Andressa Urach revela quanto cobra por programa e fala de dificuldade em transar sem pagamento

Abriu o jogo! A modelo, influencer e profissional de entretenimento adulto Andressa Urach revelou quanto cobra por programa. De acordo com a loira, uma hora de encontro custa R$ 15 mil. As informações foram repassadas em entrevista ao programa "Fofocalizando", transmitido pelo SBT.

A ex-Miss Bumbum também falou que pratica a dinâmica do sexo remunerado desde os 21 anos. Urach contou também que prefere relações sexuais quando há compensação financeira envolvida, já que está "acostumada" a ser assim.

A criadora de conteúdo adulto também trouxe à tona detalhes de algumas experiências inusitadas. Entre elas, Urach disse ter tido relações com sete pessoas em uma única noite, inclusive envolvendo seis indivíduos simultaneamente. Além disso, ela confidenciou ter lucrado R$ 500 mil em apenas 23 dias por meio de seu perfil nas plataformas destinadas a conteúdo adulto com o Privacy ou OnlyFans.

Andressa está no auge do sucesso, após ter largado a igreja evangélica e ter voltado para vida mundana. Urach disse, ainda, que chegou a rifar um encontro por R$ 1,99. O vencedor teria direito a “um dia inesquecível e único” com a modelo, como descrito no anúncio da ação, além de “passagens aéreas, hospedagem em hotel de primeira classe e alimentação inclusa”. Um único comprador adquiriu 410 bilhetes.