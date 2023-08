Pai de Andressa Urach critica a modelo e pede teste de DNA: ‘Não a considero minha filha’

Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, fez críticas à filha em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na última terça-feira, 22. Durante o desabafo, ele reprovou as atitudes da ex-miss bumbum e afirmou sentir vergonha.

“A Andressa Urach está fazendo a família Urach se envergonhar. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família [...] Hoje ela é uma v#$%&@! sem valor que vem botando sua fuça em todos os meios de imprensa por dinheiro”, disse o pai da criadora de conteúdo adulto.

Em seguida, ele completa afirmando que Andressa perdeu a família, o filho e ‘não passa de uma vulgar’. Alberto também pediu um teste de DNA, por não acreditar que seja pai da influenciadora “Peço mais uma vez que o povo me entenda, é vergonhoso [...] A família Urach é de pessoas de valor”, completou.

No mesmo dia, Thiago Lopes, ex-marido e pai do filho de Urach, Leon, também detonou a ex-miss bumbum. "Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses. Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado", desabafou o empresário.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)