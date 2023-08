Saiba quem é o filho de Andressa Urach, emancipado aos 16 anos

Não é mais apenas Andressa Urach que vem promovendo polêmicas nas redes sociais. Arthur Urach, de 18 anos, filho mais velho da influencer também vem se tornando protagonistas de um cenário polêmico. Primeiramente, pelo fato de ser ele o responsável por filmar os vídeos eróticos protagonizados pela mãe, incluindo o mais recente deles em que a modelo faz sexo com o ator pornô Pistolinha.

Quem é Arthur Urach?

Arthur é filho de Andressa com o ex-marido Tiago Costa. O rapaz veio ao mundo quando a mãe tinha apenas 15 anos e foi criado praticamente por ela. Ele é brigado com o pai, com quem não tem muito contato desde criança. O jovem trabalha como DJ.

Recentemente, Arthur, que está solteiro, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, com quase 300 mil seguidores, e revelou ser bissexual. Além disso, o rapaz não descartou a possibilidade de começar também a produzir conteúdo erótico ou fazer programa. "Por R$ 15 mil eu faria", garantiu ele, que ainda entregou ter perdido a virgindade com uma prostituta.

