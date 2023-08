Andressa Urach revela que faturou meio milhão com conteúdo adulto em três semanas

Andressa Urach voltou de vez a investir na produção de conteúdo adulto. E segundo a influencer, o retorno tem valido a pena. Através das suas redes sociais, a atriz comemorou o dinheiro que ela conta ter arrecadado apenas nas últimas três semanas, fruto do seu trabalho publicando vídeos eróticos.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer Pix na minha conta, então você pode falar de mim. Obrigada a todos os fãs. [...] Em 8 dias, batemos R$ 100 mil em vendas e em 23 dias batemos R$ 500 mil”, comemorou, em uma publicação em sua conta no Instagram.

Andressa contou ainda que, com o dinheiro que ganhou vendendo seu conteúdo, já conseguiu uma série de conquistas para ela e também para pessoas próximas, como o filho e a mãe. “Estou muito feliz, comprei o carro que eu queria e agora vou poder ajudar a minha mãe. Obrigada, Arthur Urach, meu filho, pelo teu excelente trabalho como fotógrafo e câmera. [...] Não importa se você cair 7 vezes, o importante é você levantar”, afirmou.

A ex-vice Miss Bumbum gravou a cena na madrugada desta quarta-feira, em um hotel, com a participação de um rapaz com quem ela aparece no maior clima de pegação no registro compartilhado em seu Instagram. Para ter acesso ao vídeo e a todo conteúdo íntimo da modelo é preciso desembolsar R$ 200 reais mensais.

De volta à plataforma de conteúdo adulto, Andressa anunciou que gravou um vídeo íntimo tomando um "banho dourado". O termo é usado quando o parceiro faz xixi na parceira (o). "Fetiche 1 realizado com sucesso", escreveu Urach nas redes sociais ao anunciar o novo conteúdo à venda em seu perfil na plataforma de conteúdo adulto.

