Andressa Urach compartilha o que leva em sua 'mala do sexo'

No último sábado (29), Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao revelar o conteúdo da sua mala pessoal para viagens destinadas à produção de conteúdos adultos ou momentos de diversão. Iniciando uma série de Stories, no Instagram, com a frase "Vou ensinar vocês a fazer a mala do sexo", a influenciadora digital mostrou todos os itens que carrega em uma malinha separada, dedicada especialmente para essas ocasiões.

"Sempre tive minha necessaire, minha malinha, com tudo que gosto de usar", compartilhou Urach em seus stories: "Acho que todo mundo devia ter essa malinha para a hora H, mas, se você copiar minha ideia, quero que me dê crédito".

Incentivando seus seguidores, Andressa sugeriu: "Vai numa sex shop e compra tudo que você sabe que gosta". Ela também deu dicas preciosas: "Você vai preparar com tudo que gosta, com seus brinquedinhos preferidos".

A influenciadora também revelou que essa mala contém apenas os itens que ela usa na hora H com outras pessoas. "Tem brinquedinhos que gosto de usar sozinha, então deixo em casa. Essa mala é o que vou carregar para cima e para baixo para usar com quem quero, sejam homens ou mulheres", afirma.

Entre os produtos presentes em sua mala, Andressa destacou brinquedos sexuais, lubrificantes, lenços umedecidos e perfumes "afrodisíacos". Ela não hesitou em mostrar cada item detalhadamente, inclusive mencionando o "cintar*lho", destinado a "mulheres que gostam de pegar outras mulheres".