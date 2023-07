Andressa Urach anuncia vídeo íntimo tomando banho de xixi em plataforma de conteúdo adulto

Andressa Urach está de volta às plataformas de conteúdo adulto e não para de polemizar. Nesta quarta-feira (26) ela surpreendeu seus seguidores ao anunciar a gravação de um vídeo íntimo em que realiza um "banho dourado", uma fantasia sexual em que um parceiro faz xixi sobre o outro.

"Fetiche 1 realizado com sucesso", disse a influenciadora através do anúncio em seu Instagram. No vídeo, a ex-Miss Bumbum toma banho de xixi em um hotel, acompanhada de um rapaz com quem ela protagoniza momentos de pegação.

A controvérsia em torno do "banho dourado" é mais um capítulo na trajetória de altos e baixos de Andressa Urach, que há tempos tem sido centro de atenção da mídia e, mais uma vez, a notícia repercutiu nas redes sociais.

Para ter acesso ao vídeo e a outros conteúdos é preciso desembolsar R$ 200 por mês, em uma assinatura da plataforma Privacy. Vale ressaltar que a cobrança é feita em dólar, o equivalente a aproximadamente U$ 50 para seus assinantes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)