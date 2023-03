MC Pipokinha: influencer é criticada após levar o pai para levar 'surra de bumbum' no show

Nathalia Valente virou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais no último final de semana, após compartilhar um vídeo no TikTok. A influencer decidiu presentear o pai com um show da MC Pipokinha como forma de celebrar os 60 anos dele, que ganhou até uma "surra de bunda" da funkeira, em cima do palco.

"Meu pai vai levar uma surra de bunda da Pih, eu nasci para ver isso", celebrou Nath. "Você não tem idade para estar no meu baile. Ele veio! É seu pai? É seu pai!", respondeu Pipokinha.

Sem qualquer pudor, o pai da influencer, que estava acompanhado da esposa e mãe de Nathalia, subiu no palco e participou da dinâmica comum nos shows de Pipokinha. Veja:

VEJA MAIS

Repercussão negativa

Após toda a repercussão, a mãe de Renata apareceu nas mídias sociais ao lado do marido e decidiu compartilhar sua opinião sobre toda a controvérsia envolvendo a família.

De acordo com a matriarca, só seria uma falta de respeito se seu marido fosse sozinho "curtir a balada". "Estávamos em família, em um espetáculo", explicou ela. "Foi um show muito bacana, recomendo bastante, a performance da artista foi incrível", acrescentou o homem. "Simples assim, deixem de se intrometer em nossas vidas", concluiu a mãe.