Restaurante famoso anuncia prato dedicado a MC Pipokinha; internautas criticam

Um dos mais famosos restaurantes do Brasil, o Paris 6, foi alvo críticas nas redes sociais após anunciar um prato novo no estabelecimento. Isso porque uma das novas sobremesas do local vai ser em homenagem à MC Pipokinha e levará o nome da funkeira. Os clientes não gostaram dessa repercussão, principalmente após a artista receber sexo oral de uma fã no palco, durante uma apresentação.

O prato em homenagem à Pipoquinha seria um petit gateau com pipoca caramelizada. A sobremesa foi personalizada pelo chefe e fundador do estabelecimento, Isaac Azar. As imagens foram divulgadas no Dia Internacional da Mulher, 8 de março e retiradas depois que clientes do restaurante não ficaram nada satisfeitos e detonaram o estabelecimento após a escolha da homenageada.

VEJA MAIS

“A MC Pipokinha fez merda a rodo e ganha o quê? Um prato no Paris 6", comentou uma internauta no Twitter. “Um prato para MC Pipokinha? Foi demais, hein? Perde qualquer credibilidade, fica parecendo restaurante de esquina”, disse outra. “Tem necessidade mesmo de fazer um prato com nome da MC Pipokinha”, disse outra.