Apresentadora detona MC Pipokinha em programas ao vivo: “Não tem noção”

Na tarde desta quarta-feira (8/3), a apresentadora do programa Melhor da Tarde, Catia Fonseca, não perdoou e detonou a funqueira MC Pipokinha,que esta semana se envolveu em várias polêmicas após as imagens feitas durante um de seus últimos shows, em que aparece recebendo sexo oral de uma fã no palco, ter ganhado as redes sociais. Durante a atração, que reúne as principais notícias do mundo do entretenimento e dos famosos, Catia Fonseca expôs a famosa ao vivo.

Após uma fala da cantora em que, ao conversar com uma seguidora durante uma live, ela debochou do salário dos professores no Brasil, Catia detonou a atitude da famosa e ainda escancarou o episódio ocorrido no show: “Desculpem o horário, mas em um show dela, no palco, ela recebeu sexo oral. Ela tem umas coisas assim… E aí vem me falar isso? Ah… Eu poderia enumerar aqui umas 100 coisas, (coisas ruins sobre ela), mas ela não merece que eu fale nada”, continuou a apresentadora

E disse mais: “Ela não tem noção da importância de um professor, até na vida dela… Não é possível que ela ache que até hoje um professor não ajudou ela em nada”, disse. “E ainda incentiva outras pessoas a desvalorizarem esse profissional também", disparou a apresentadora.