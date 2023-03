Festival cancela participação de MC Pipokinha após deboche sobre professores

O Spotted Fest cancelou a participação de MC Pipokinha em sua 18ª edição, que acontecerá em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 18 de agosto. Em comunicado, divulgado nesta quinta-feira (9), os organizadores do festival afirmaram que não "apoiam ou financiam indivíduos que utilizam sua persona para ultrapassar os limites do bom senso".

VEJA MAIS

A decisão foi tomada em meio a mais uma polêmica envolvendo MC Pipokinha. Em um vídeo, a cantora afirmou que uma professora "não tem nada pra fazer" e comparou seu cachê de 30 minutos por R$ 70 mil ao salário da classe.

"Nos últimos tempos, várias declarações controversas mudaram nossa percepção da cantora e no dia 6 de março tomamos conhecimento de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores", disse um trecho da nota. Veja a publicação:

Relembre o que disse MC Pipokinha

Durante o vídeo, MC Pipokinha respondeu a um fã que disse ter discutido com sua própria professora por causa dela. A cantora aconselhou o fã a não brigar mais com a professora por esse motivo.

"Ela [a professora] tem o poder de reprovar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefas, não brigue com ela por minha causa. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer mesmo", disse a cantora.

"Ainda recebendo o que o professor recebe, que é quase nada? Professor é humilhado pra caramba. Coitada, deixa ela. Meu baile está por R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil para ser professora às vezes. Tem que estudar muito."