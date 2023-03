Mc Pipokinha é denunciada por zoofilia e delegado sugere prisão de funkeira

Mc Pipokinha foi denunciada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF), pelo deputado federal Matheus Laiola (União-PR), que também é delegado da Polícia Civil do Paraná, por zoofilia.

Em uma publicação feita no Instagram, na última quinta-feira (9), ele explicou o motivo da queixa. De acordo com Laiola, a funkeira apareceu vestida de lingerie e com dois felinos lambendo suas partes íntimas em um vídeo erótico publicado na plataforma de conteúdo adultos OnlyFans.

No conteúdo, Mc Pipokinha se auto filma apenas de sutiã, sentada com dois gatos em uma cama. Um deles lambe o seio esquerdo da cantora.

“Não podemos normalizar a zoofilia, que é um ato abominável! Pipokinha cometeu um crime e deverá responder por isso. Tolerância zero para quem pratica zoofilia”, afirmou o delegado, que sugere a prisão preventiva da funkeira.

