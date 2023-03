MC Pipokinha vence processo contra Facebook: 'Não há exposição sexual afrontosa'

MC Pipokinha ganhou um processo que abriu contra o Facebook após excluirem a conta dela. A decisão da Justiça veio em meio às polêmicas que envolvem o nome de cantora nos últimos dias. A plataforma excluiu o perfil dela sob a alegação de que ela descumpriu as regras sobre conteúdo sexual da rede social.

VEJA MAIS

Pipokinha processou o site com a justificativa de que a exclusão da conta foi uma medida feita "sem qualquer fundamentação, de forma autoritária e unilateral", sem que ela pudesse se defender.

Segundo o Facebook, a cantora teria cometido uma grave violação ao divulgar diversos conteúdos sexualmente sugestivos no Instagram. "O que inclui publicar fotos, propor serviço de cunho sexual e usar linguagem sexualmente explícita", explicou a plataforma.

"Alguns públicos de nossa comunidade global podem ser sensíveis a este tipo de conteúdo, e isso pode impedir essas pessoas de se conectar com amigos e com a comunidade em geral", declarou.

O juiz responsável pelo caso, Vitor Pereira, não concordou com a justificativa e assinou a setença no último dia 9 de março. Segundo ele, o Facebook não especificou quais conteúdos eram contra as diretrizes. "Não há indícios de que as letras das músicas façam solicitação sexual ou resvalem para a pornografia. Em todas as fotos anexadas [no processo] ela encontra-se devidamente vestida, sem exposição sexual afrontosa ou pornográfica", afirmou o magistrado.

A plataforma ainda pode recorrer da decisão.

Doroth Helena, nome de batismo da cantora, tem estado entre os assuntos mais comentados da internet nos últimos dias. Inicialmente, as apresentações dela eram vistas de forma curiosa ou até engraçada por alguns dos usuários. Porém, algumas pessoas acham que a situação tenha passado do limite, quando diz respeito às perfomances sensuais de MC Pipokinha.

"A mc pipokinha xinga professor, tran** com menor de idade e pratica zoofilia. Essa mulher precisa de um chega pra lá dentro do camburão", comentou uma internauta no Twitter.

"'É tudo um personagem a mc pipokinha não é assim na vida real'". Fora a treta com os professores, a querida já fez pornô fazendo apologia a pedofilia", afirmou outra.