Conheça Camila Silva, dona da bunda que deslocou braço de homem durante 'surra' em show

De Ananindeua, Camila Silva tem 27 anos e 86 centímetros de bunda: o suficiente para causar um ‘incidente’ nada comum. Ela é a dançarina envolvida no sinistro que ocorreu durante um show da DJ Méury no último domingo (11), quando um homem teve o braço deslocado após levar uma ‘surra de bunda’.

A famosa “surra de bunda” usada em alguns shows de funk, é uma ação em que o dançarino ou dançarina coloca as pernas sobre os ombros de uma outra pessoa e puxa a cabeça dela em direção à bunda.

No vídeo que viralizou, o telespectador, que se apoiava nos braços, cai para trás e sofre uma lesão após a profissional se apoiar nos ombros dele. O braço esquerdo do homem gira após o movimento.

“Eu fiquei assustada e corri para pedir socorro para o moço, para o ajudarem a sair do palco, já que ele não conseguia se mexer sozinho. Nós prestamos todo apoio a ele e hoje, já rimos juntos do assunto”, conta a dançarina.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ela revela que essa foi a primeira vez que um incidente ocorreu no palco. “Nunca tive nenhum problema com um terceiro. As pessoas se divertem, fazemos a surra até a pessoa aguentar, mas nada grave. Espero que nunca mais aconteça de novo”, relembra Camila.

Para os shows, ela diz que o segredo é levantar muito peso na academia. “Não tem muita dificuldade, faço apenas musculação. Em todos esses anos foi o suficiente para ter o preparo físico que preciso”, descreve.