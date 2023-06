Homem lesiona o braço após 'surra de bunda' no show da DJ Méury; vídeo

A famosa “surra de bunda” usada em alguns shows de funk, não terminou bem no Pará. A ação em que o dançarino ou dançarina coloca as pernas sobre os ombros de uma outra pessoa e puxa a cabeça dela em direção a sua bunda é uma prática comum nos shows de artistas brasileiros, no Pará não é diferente.

Neste domingo, 11, começou a circular nas redes sociais um vídeo gravado no show da Dj Méury em que a “surra de bunda” não termina bem.

Um homem está sentado no palco quando a dançarina Camila Silva se prepara para dar a bundada nele. O telespectador, que se apoiava nos braços, cai para traz e sofre uma lesão após a profissional se apoiar nos ombros dele. O braço esquerdo do homem gira após o movimento.

O público se desespera, mas o homem recebe o primeiro atendimento no local, inclusive, da própria dançarina.

Depois da grande repercussão, Camila usou seu perfil no Instagram para mostrar como o rapaz está e explicar o que ocorreu: “Nota de esclarecimento. Informamos que todas as pessoas que sobem no placo, sobem de livre e espontânea vontade, ninguém é obrigado. Segundo, ele não quebrou o braço, deslocou. Ele já está bem”.