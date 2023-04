Brasileiros viralizam com carro de som tocando EletroFunk perto da Torre Eiffel; vídeo

Um grupo de brasileiros tem chamado atenção nas redes sociais após um vídeo no TikTok que mostra um carro de som estacionado próximo à Torre Eiffel, em Paris, viralizar. O ritmo escolhido é EletroFunk, mistura de música eletrônica e letras de funk. Uma das postagem já ultrapassou 1.1 milhão de visualizações e 160 mil curtidas.

O carro em questão pertence a Eduardo Morais, de 24 anos, que mora na Inglaterra e faz parte de um grupo de amigos que organiza encontros automotivos nos fins de semana. Eles foram convidados para um evento em Paris e aproveitaram para tirar algumas fotos em frente à Torre Eiffel. Veja!

Enquanto faziam as fotos, um dos amigos de Morais gravou um vídeo com as caixas de som do carro ligadas. Segundo ele, a música não estava alta e o vídeo foi gravado rapidamente. "Não ficamos mais que dois minutos em frente à Torre. Foi uma passada breve e logo seguimos a viagem", afirma.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cão assume posto de ‘segurança’ do Hospital Veterinário Municipal de Belém e encanta frequentadores]]



O vídeo foi postado pelo produtor musical Lucas Alves, de 20 anos, em seu perfil no TikTok. Ele não esperava que a postagem fosse viralizar dessa forma. "Fomos para a Torre Eiffel para gravar um vídeo entre amigos e esperar a hora do evento que iríamos depois. Eu postei o conteúdo no TikTok com essa música de Goiás e não esperava que iria viralizar desse jeito", explica.

A postagem recebeu tanto elogios quanto críticas nas redes sociais. Alguns usuários consideraram a atitude do grupo uma falta de educação, enquanto outros comemoraram a exportação da cultura brasileira para outros países.