Casal que viralizou com 10 filhos anuncia a chegada do 11º herdeiro

O casal paulistano que viralizou na internet por conta da quantidade de filhos acaba de anunciar a chegada de mais um: o 11º bebê. A advogada Mariana Arasaki, que deu à luz gêmeos no ano passado, está grávida novamente e revelou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (17). Mariana e Carlos tiveram os 10 filhos em um intervalo de 10 anos, formando a conhecida "escadinha". São eles: Maria Philomena, Martin, Maria Clara, Maria Sophia, Bernardo, Margarida Maria, Maria Madalena, Stella Maria, e os gêmeos João Pio e Josemaria.

Emocionados, Mariana e Carlos aparecem no vídeo contando a novidade para os filhos. "A sensação de ansiedade e alegria é sempre como se fosse a primeira vez. Eu não aguentava mais guardar esse segredo de vocês! Esse momento de contar para as crianças foi emocionante. Obrigada por todo carinho de vocês com a nossa família e aguardem que, em breve, ela vai crescer ❤️", escreveu Mariana na legenda.

Apesar do número de filhos, Mariana teve todas as gestações e partos normais, algo que ela sempre faz questão de destacar. "Estou fraca pelo esforço que fiz. Hoje fiquei tonta de cansada. Mas foi a experiência mais incrível da minha vida!", disse ela no momento do nascimento dos gêmeos.

O casal recebeu muitas críticas e comentários negativos nas redes sociais quando a história deles viralizou, mas, também teve o apoio e carinho de centenas de pessoas ao redor do mundo que se encantaram com a família numerosa. Agora, eles se preparam para aumentar a prole e garantir mais um membro para essa família tão especial.