Nova ‘grávida de Taubaté’ é presa após ‘inventar’ gravidez de dez filhos

Tu lembras do caso da “grávida de Taubaté”? A moradora da cidade do interior de São Paulo mentiu sobre estar grávida de quadrigêmeos, participou de vários programas de televisão e chegou a ganhar diversas doações por causa do drama. Um caso semelhante aconteceu na África do Sul, mas a farsa foi elevada a dez crianças. As informações são do Extra.

Gosiame Sithole, de 37 anos, foi presa, na quinta-feira passada (17). Ela teria inventado que deu à luz a dez crianças. Os rumores aumentaram quando o pai dos supostos bebês disse “não acreditar” na existência dos bebês e que nunca conseguiu vê-los. O hospital onde a mulher afirma ter parido ainda afirmou que não a atendeu. O Departamento Nacional de Saúde diz que não há evidências.

Por outro lado, um veículo de comunicação local insiste que os nascimentos ocorreram e que houve um acobertamento para disfarçar negligência médica. Mas a mídia não ter qualquer informação sobre o paradeiro dos "bebês".