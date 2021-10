Mãe de oito crianças e grávida de gêmeos viraliza na web ao mostrar sua prole

Dizem que um filho só já é bom, agora imagine dez? E todos legítimos, nascidos de parto natural. O que pode parecer uma loucura nos dias de hoje é um sonho realizado para a paulistana Mariana Arasaki, que viralizou nas redes sociais ao mostrar a rotina de cuidados com a prole e a expectativa de dar à luz mais dois meninos, gêmeos, que chegam no ano que vem. As informações são do portal Metrópoles.

Casados há dez anos, ela e o esposo, Carlos Arasaki, sempre quiseram ter uma família grande. Apesar do ditado popular assegurar que no coração de mãe sempre cabe mais um, a advogada não romantiza a maternidade. Segundo ela, cuidar de tantos filhos exige dedicação em tempo integral e causa um certo esgotamento. Porém, os sacrifícios trazem uma grande recompensa. “Ao ver cada sorriso, cada abraço, ouvir cada 'mamãe eu te amo', sinto que isso me renova e me dá energia”, afirma a paulista.

Todos os filhos do casal nasceram de parto normal. Primeiro veio Maria Philomena, de 9 anos. Em seguida, Martin, de 8; Maria Clara, de 7; e Maria Sophia, de 6. Logo após chegou Bernardo, de 4; Margarida Maria, de 3; Maria Madalena, de 2, e Stella Maria, de 10 meses. Já os gêmeos João Pio e Josemaria estão previstos para nascer em março de 2022.

Em um perfil próprio criado para compartilhar vivências da família, Mariana costuma contar, de uma maneira leve e descontraída, sua experiência da maternidade e o dia a dia com as crianças. Ela revela que adora oferecer atividades aos filhos para que eles “gastem energia". "Quero que eles sejam crianças, aprendam e adquiram conhecimento e virtudes de maneira tranquila”.