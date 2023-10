Anitta estrela nova campanha da marca de lingerie de Rihanna

Anitta apareceu em novas fotos publicadas no perfil da marca de lingerie da cantora Rihanna no último domingo, 1. Nos registros, a artista brasileira usa um conjunto preto para anunciar a linha de peças sem costura. Nos stories, a marca informou que o nome da coleção cuja a campanha é estrelada pela Poderosa é "Seamless", e estará disponível a partir do dia 12 de outubro.

VEJA MAIS

"A nossa nova coleção sem costura nas curvas", escreveu o perfil da marca Savage x Fenty by Rihanna, completando sobre as novas peças: "Sexy, mas usável; fundamental, mas não básico". Para finalizar, o perfil ainda usou hashtag "Savage X Anitta". Nos comentários, fãs brasileiros logo fizeram questão de elogiar a Poderosa de Honório Gurgel: "Gostosa"; "belíssima"; "perfeita", disseram internautas.

A própria Anitta também compartilhou mais cliques usando as peças da marca para a nova campanha. "Você pode olhar, mas não pode tocar", escreveu ela, que é embaixadora da Savage x Fenty, na legenda.