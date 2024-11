Mariah Carey se despede do Halloween e 'descongela' para Natal: 'Está na hora'

A cantora Mariah Carey abriu a temporada de festas de fim de ano com seu tradicional vídeo natalino. A artista publicou no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (1), uma despedida do Halloween e celebrou a chegada do Natal.

VEJA MAIS

Em vídeos produzidos anteriormente, Mariah já chegou a aparecer saindo de um bloco de gelo. Este ano a cantora, conhecida como a "rainha do Natal", foi "descongelada" mais cedo e surgiu vestida de Morticia Addams, dançando com um homem em um castelo mal-assombrado. Confira:

O vídeo começa em preto e branco e vai ganhando cores somente quando as portas de um armário se abrem, revelando um relógio, um calendário e uma roupa de Mamãe Noel. Logo depois, Mariah aparece com o traje em um trenó puxado por renas, enquanto o seu par se transforma em um boneco de neve ao som de "All I Want For Christmas Is You".