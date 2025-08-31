Capa Jornal Amazônia
Anna Suav leva cultura hip-hop amazônida à França no Festival Trópix de Été

Radicada em Belém, a cantora é uma das principais apostas da nova geração do rap feminino nacional

O Liberal
fonte

Anna Suav representará o Brasil em Marseille no Dia da Amazônia, 05 de setembro (Demi Brasil)

No próximo dia 05 de setembro, a França vai conhecer a voz potente da cena afro amazônida contemporânea. A rapper Anna Suav vai levar as sonoridades pop com a identidade do Norte do Brasil para o Festival Trópix de Été, em Marseille, no dia 5 de setembro, data em que se comemora o Dia da Amazônia. A apresentação integra uma programação dedicada às expressões artísticas amazônidas no espaço cultural Friche la Belle de Mai, um dos mais emblemáticos da Europa.
A artista é nascida em Manaus e radicada em Belém.

“Esse é o meu primeiro show internacional, é a primeira vez que eu estou saindo do Brasil e é muito significativo para mim estar fazendo isso por meio do meu trabalho, levando a cultura hip-hop brasileira, amazônida, para esse outro espaço. Acho que isso é muito significativo, é uma expansão de público, é uma expansão de vivência. E essa oportunidade se dá por meio de dois processos: primeiramente, do convite da Trópix, que é uma produtora franco-brasileira, e da oportunidade da premiação da FUNART, o qual eu me inscrevi e fui contemplada”, afirma.

A participação de Anna Suav integra uma programação dedicada às expressões artísticas amazônidas e reafirma seu papel como voz fundamental na valorização e visibilização do protagonismo de mulheres negras da região no cenário internacional. No palco, a artista vai compartilhar narrativas que combatem o racismo, o machismo e a xenofobia, difundindo um imaginário mais diverso, justo e representativo sobre o Brasil e seus territórios.

“Para mim é muito simbólico que ele aconteça no Dia da Amazônia. Eu acho que isso amarra bem todo esse conceito da própria questão política da ação do Brasil na França, que tem a ver com diversidade, que tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com levar novos protagonistas para estar comunicando a cultura brasileira, Brasil afora. Então eu acho que é muito simbólico e é um check na minha lista de realizações muito importante, num dia que para mim é super especial e significativo estar fazendo meu trabalho num território rompendo fronteiras”, pontua. 

Recentemente, Anna Suav lançou “Barril 092”, que já disponível nas plataformas. O single apresenta uma faceta mergulhada em referências pop, tanto sonoramente quanto visualmente. Já o registro audiovisual amplifica a narrativa da composição, tem a direção assinada pela própria artista, e está disponível em seu canal no YouTube.

Anna é uma das principais apostas da nova geração do rap feminino nacional, sua arte nasce da vivência enquanto mulher preta, amazônida e LGBTQIA+, e encontra no território sua maior fonte de inspiração. “Essa música é sobre não esperar a validação de ninguém pra existir, pra sonhar alto ou pra conquistar o que é meu. É sobre ambição sim, mas uma ambição que nasce da vontade de mudar minha realidade e abrir caminho pra quem vem junto”, afirma Anna, que também assina a composição e direção criativa do clipe.

 

Palavras-chave

Cultura

Anna Suav
O Liberal
