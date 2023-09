Anna Suav lança experiência audiovisual de ‘Eva Grão’

A cantora Anna Suav lança o projeto audiovisual "Experiência Eva Grão”, que amplia o universo do EP "Eva Grão" de 2021. O primeiro vídeo será lançado hoje, 15, e é a faixa "Hino", disponível em todas as plataformas de streaming e no canal do Youtube da artista. O trabalho foi gravado em Manaus, no Amazonas (AM).

São quatro faixas liberadas em sequência, todas as sextas-feiras e são: “Elementar”, no dia 22/09, “BNTA”, dia 29/09 e “Refém”, no dia 06 de outubro. A rapper, Mc e poeta Anna Suav explica a principal diferença entre o "EP" e a "Experiência." É justamente o processo de maturidade sobre um lançamento que aconteceu no final de 2021, e de lá pra cá, saímos de uma pandemia, eu evoluí enquanto artista, e senti que Eva Grão merecia um encerramento de era. Por isso, regravei as vozes de quatro faixas", iniciou.

"Modifiquei arranjos, mudei de gêneros musicais e remixei, tudo para que de fato o meu público tivesse outra apreciação dessas faixas, outra experiência. Além do quê, todas elas vêm acompanhadas de um material audiovisual inédito", continuou.

Anna conta que as inspirações para as versões também partem da observação de outros artistas que admira. "veio do acompanhamento do trabalho de artistas que são referências pra mim, a SZA, Kali Uchis e Doja Cat, todas elas fizeram render seus lançamentos de álbuns criando uma experiência performática, no formato 'live', o que gera uma sensação de muita proximidade, como se estivéssemos de fato em um show delas. E eu desejei fazer o mesmo pra minha Nação Suav, nome da minha fã base", disse.

“Experiência Eva Grão” mistura performance e experiência audiovisual com uma pegada R&B e tendências contemporâneas do rap e de outros estilos da música urbana, a exemplo do drill e o UK garage, conta a artista. Com cenário minimalista, em um galpão em Manaus (AM), o trabalho reuniu equipe local, com direção de Luny Tota e direção criativa também da própria Anna. “A ideia de recriar o ‘Eva Grão’ veio da vontade de continuar expandindo o EP, dentro de novos arranjos musicais e interpretações vocais, consolidando o que eu conheci e desejei experimentar musicalmente nesse período de lá pra cá”, revelou.

A Mc Suav está na expectativa e acredita que o público irá gostar do novo trabalho e os convida para assistir. "Eu espero que todes que me conhecem recebam de coração aberto este novo projeto, pois ele está de fato incrível, eu me sinto 100% realizada, e pra quem vai conhecer meu trabalho a partir da Experiência Eva Grão, eu me sinto muito feliz de saber que irão me conhecer na minha melhor fase! E para continuarem me acompanhando porque vem muito mais!", finalizou.

Serviço

Lançamento Experiência Eva Grão

Data: hoje, 15/09

Plataforma de música e Youtube