Paraenses brilham no Prêmio Profissionais da Música 2023

Os artistas paraenses brilharam durante a cerimônia do Prêmio Profissionais da Música 2023, em Brasília. O cantor e compositor Allex Ribeiro e o musicista e compositor Delcley Machado empataram em primeiro lugar na categoria de Melhor Autor (Música e Letra) da região Norte. O compositor e violonista Salomão Habib venceu de Melhor artista de MPB do Norte. Enquanto Márcio Moreira levou o prêmio de Melhor Cantor do Norte.

"Estou muito feliz. A ficha ainda não caiu. Ganhei como representante da música da Amazônia e do Norte. O Prêmio Profissionais da Música é histórico. Há muitos anos ele premia artistas das diversas regioões. Enche meu coração de alegria me sentir representante da nossa música nesse momento importante de reconstrução da cultura do nosso Brasil", contou Márcio Moreira a O Liberal.

Allex Ribeiro ficou emocionado com a vitória. Ele estava indicado em três categorias. "Foi muito bom ver vários amigos paraenses se destacando no prêmio", destacou. Ele possui um EP "O Amor que Acreditei de Porre", de 2020, e o álbum "Verbaloide", de 2021. "Tenho muito a agradecer a todos os que me pagam com sorrisos e olhares sinceros, a música que compartilho com amor", postou ele.

"Felicidade pelo prêmio Profissionais da Música em Brasília! É gostoso demais ter a obra reconhecida nacionalmente", comemorou Delcley Machado nas redes sociais. Ele lançou em 2021 o álbum "Ensolarando".

"Me sinto feliz por externar a nossa musicalidade, a musicalidade amazônica, uma Amazônia via na arte, pela arte e com a arte", comemorou Salomão Habib. "É muito gratificante esse reconhecimento feito a vários profissionais brasileiros. Esse é um dos grandes momentos da minha vida artística nos meus 57 anos de idade e 40 anos de carreira".