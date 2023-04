Vai ter paraense na cerimônia do Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio da Música Brasileira será realizado novamente no próximo dia 31 de maio, após três anos de pausa. A data parece distante, mas os bastidores já estão agitados. Pois, vai ter paraense na cerimônia do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O cantor e compositor Allex Ribeiro, de Bragança, no Nordeste Paraense, foi convidado a se apresentar nesta 30ª edição que homenageará Alcione.

Roqueiro estilo Raul Seixas, de letras sarcásticas e, por vezes românticas, sem perder a beleza poética, Allex Ribeiro é parceiro de alguns grandes nomes da música paraense, como Nilson Chaves e Almirzinho Gabriel, assim como da cena nacional, com destaque ao maranhense Zeca Baleiro, que produz o novo álbum do paraense.

“Recebi o convite dos organizadores do prêmio para que eu esteja na cerimônia do Prêmio da Música Brasileira, que terá a presença de muitos cantores e compositores brasileiros. Nessa cerimônia vou cantar uma canção, que deverá ser ‘Coração de Mosquito’, canção de minha autoria que gravei junto com Zeca Baleiro, em 2021”, conta Allex. A faixa ganhou videoclipe que foi exibido no Sons do Pará, da TV Liberal.

O artista paraense ficou emocionado com o convite. “Me sinto reconhecido. A minha música tem um sentido de ser, tem um objetivo. Eu tenho coisas a dizer através da minha música. Me considero mais um ‘dizedor’ do que propriamente um cantor e compositor. É motivo de muita alegria e felicidade poder cantar no Prêmio das Música Brasileira”.

30º Edição

A homenagem à Alcione no 30º Prêmio da Música Brasileira se soma às comemorações pelos 50 anos de carreira da artista maranhense, que está com 73 anos de idade. Ícone do samba e da música brasileira, Alcione é a segunda artista mais premiada da história do prêmio – Ela só perde para Elba Ramalho, que conquistou o prêmio por 16 vezes.

Criada em 1987 pelo empresário José Maurício Machline, o 30º Prêmio da Música Brasileira recebeu ajustes em algumas categorias da competição. As categorias de Melhor Cantor e Melhor Cantora foi unificada em “Melhor Intérprete”, para a qual podem concorrer artistas que se identificam como homens, mulheres ou LGBTQIA+.

Com a superação da mídia física do DVD, a categoria correspondente passa a se chamar “Melhor Produto Audiovisual” e inclui clipes, projetos de plataformas de vídeo, documentários musicais e até os próprios DVDs. Ainda, a categoria antes intitulada Pop / Rock / Reggae / Hip hop / Funk passa a se chamar “Música Urbana”.

Carreira de Allex

Antes do evento carioca, Allex Ribeiro desembarca em São Paulo no próximo dia 14 para fazer shows e iniciar a gravação do novo álbum, homônimo da canção “Coração de Mosquito”, no estúdio Parede-Meia, de Rovilson Pascoal, que foi produtor musical e guitarrista de Elza Soares, entre outros artistas.

“O ‘Coração de Mosquito’ será um disco lírico, romântico, que traz canções de amor sem perder a ironia e as brincadeiras que existem nas minhas letras, também falo sério, mas com doçura. O disco será lançado este ano. Estou cheio de expectativas porque está sendo produzindo pelo Zeca Baleiro junto com uma super banda e o próprio Pascoal”, resume Allex.