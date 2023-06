Salomão Habib apresenta concerto inédito ‘Tó Teixeira – 130 Anos – Mais uma lembrança’

O músico, professor e escritor Salomão Habib realiza no dia 13 de Junho o concerto “Tó Teixeira – 130 Anos – Mais uma lembrança”. O espetáculo acontece às 20h, no Theatro da Paz e apresenta ao público obras inéditas e é considerado um concerto histórico. A sobrinha neta de Tó Teixeira, Maria de Jesus ou como é conhecida, "professora Lucy", 97 anos, estará presente no evento.

Salomão é violonista e pesquisador, ao longo de 30 anos dedica-se a estudar a obra do compositor paraense Tó Teixeira. O concerto que será apresentado faz parte da segunda etapa da pesquisa de Habib.

Para o músico, o concerto é sobre música e sobre lutas. "Sobre o concerto alguns motivos que o tornam histórico nesses 130 anos, por conter obras inéditas que fazem parte da segunda etapa da pesquisa que já conta com 30 anos de dedicação.", iniciou.

"Celebrar Tó Teixeira, é mais que um evento cultural. É celebrar as conquistas das lutas de gerações, oprimidas pelo racismo e pelo preconceito. Lutas que não devem ser esquecidas. Tó, ensinou que o amor à música, aos seus alunos e amigos, à dignidade da profissão do músico, foram as suas maiores riquezas", continuou.

Salomão destaca algumas das obras inéditas, entre elas, "Rubelema" e também destaca a participação da Orquestra de Choro Tó Teixeira, que possui 10 integrantes. "A cada nota, mestre Tó renasce, refazendo histórias. Viva Tó Teixeira, o Poeta do Violão. Muitas são as obras inéditas do compositor Tó Teixeira. Dentre elas, serão tocadas no concerto 'Rubelema', 'Tem Tem - a Despedida', 'Marcha de todos', 'Bambiá de Dindinha', entre outras", contou.

Fazem parte da O Orquestra de Choro Tó Teixeira, os músicos: Buchecha (cavaquinho), Mauro ricardo ( violão 7 cordas), Diego santos (violão de 7 cordas), Paula borges (bandolim); Paulo borges (flauta), Andre ganso (percussão), Thaiz vera cruz (pandeiro). E também Marcos puff (clarinete e sax), Mayco Danin (voz dueto) e de Salomão habib (violão). Conta ainda com as participações de especiais de Gilson no bandolim, Yasmim Correa no violão e Pedro Richardson, no violão.

Habib destaca o gênero musical e aproveita para fazer um convite ao público paraense. "O Choro Amazônico é um estilo especial e muitas surpresas musicais serão apresentadas ao público, num evento dividido em duas partes distintas, a solo e a com a participação da Orquestra... Estará presente ao Theatro da Paz a Sra Maria de Jesus ou como é conhecida Professora Lucy, sobrinha neta de Tó Teixeira, hoje com 97 anos. Todos estão convidados a esta festa da música popular urbana, sua história e beleza!", finalizou.

Serviço

Local do Evento: Theatro da Paz

Dia: 13 de junho de 2023

Hora: 20h

Ingressos vendidos na bilheteria.