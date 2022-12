Anna Suav e Bruna BG lançam clipe de 'Que a Corrida nos Leve Até o Paraíso'

As rappers amazônidas Anna Suav e Bruna BG acabam de lançar o videoclipe do single “Que a Corrida nos Leve até o Paraíso”, que encerra o álbum visual da dupla “Ritual das Candeias”, produzido com patrocínio da Natura Musical. As faixas do projeto começaram a ser divulgadas em maio. O disco reúne histórias de ancestralidade, denúncias sociais, apelos espirituais e declarações de amor. O clipe, assim como o álbum completo, estão disponíveis no YouTube no canal Anna Suav & Bruna BG.

“A mensagem que escolhemos passar (com ‘Que a Corrida nos Leve até o Paraíso’) foi de ‘chegada’. Essa faixa simboliza o alívio de chegar no que seria um ápice pra nós, após tanto esforço, tanta correria”, conta Anna Suav.

“É um tom de respiro que fecha o disco, trazendo uma perspectiva do que é esse ‘paraíso’ pra gente, dentro da nossa espacialidade”, completa Bruna BG.

Segundo Anna, a canção encerra o álbum “de forma poética, porém assertiva”. “Foi escolhida porque gostaríamos que ao final da escuta do álbum, nosso público tivesse um momento de respiro e melhor apreensão, após tudo que foi dito nas faixas e letras anteriores”, acrescenta.

O clipe gravado no Parque do Utinga, em Belém, inicia com imagens em preto e branco da floresta com som de pássaros ao fundo. As imagens se tornam coloridas com as artistas tendo a floresta ao fundo se fundem à força da letra crítica sobre a força da mulher negra que está sendo “correndo”, no sentido da gíria que significa trabalho, e a valorização da ancestralidade. A direção do vídeo é a mesma de todo o álbum audiovisual: Anna Suav e Xavier Amorim.

Encontro

BG e Suav estreiam álbum conjunto. (Belle Delmondes/ Divulgação)

Anna é MC, poeta, cantora e compositora. Natural de Manaus, ela é radicada em Belém desde 2017, e em 2021, ela lançou o primeiro EP solo, “Eva Grão”. Já Bruna, é rapper, musicista e compositora de Breves, na ilha do Marajó, e atua no hip-hop desde 2016, quando fundou o grupo Clã do Norte, compondo versos sobre realidades periféricas, violências e superações. Em 2021, lançou o primeiro EP solo, homônimo.

Apesar das trajetórias em separado, elas decidiram se unir nesse projeto conjunto. “A gente se impôs um desafio de conceber um disco visual, o que sabemos que não é fácil, pois demanda muito da equipe para chegarmos a um resultado o mais próximo possível do que foi idealizado”, conta Anna.

A reação do público tem sido positiva ao álbum “Ritual das Candeias". “O nosso público tem recebido com muito carinho tudo que lançamos nesse projeto, entendendo a proposta, o tom que escolhemos falar as coisas, e principalmente, a demarcação que escolhemos pontuar, sobre a nossa vivência enquanto mulheres negras da Amazônia”, discorre Anna. Antes desse projeto, elas já tinham lançado juntas o single "Soul Sim", em 2019, e, no mesmo ano, chegaram em primeiro lugar nas seletivas do Festival Se Rasgum, no Pará.

“Foi um enorme aprendizado todo esse processo que se construiu desde 2019, na aprovação pelo edital Natura Musical, e até o momento final de entrega. Ficamos muito felizes por termos concluído e entregado esse álbum para o nosso público”.

O álbum delas foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Nic Dias, Sumano MC, Festival MANA e Mestras do Pará, por exemplo. No Pará, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 69 projetos até 2020, como Manoel Cordeiro, Dona Onete, Pinduca e Felipe Cordeiro.