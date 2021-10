Rapper Bruna BG lança o primeiro EP autoral em show no sábado; Ouça

Em um tom romântico e falando de suas questões amorosas, a rapper paraense Bruna BG lança o primeiro EP solo. O trabalho, que leva o nome da artista, já está disponível nas plataformas digitais e a artista diz que está contente com o resultado. Mas além desse lado mais romântico, a cantora paraense não deixa de dar o recado por meio de sua música com relação a questões sociais.

O trabalho de construção do EP teve início no ano passado, mas começou a ser concretizado após a artista conseguir o investimento por meio da Lei Aldir Blanc. Ela disse que já vinha lutando por esta conquista e quando encontrou a oportunidade para conseguir o investimento foi em busca com ainda mais força para ver o sonho realizado.

O EP conta com cinco faixas, todas de autoria da artista. Ela disse que algumas são antigas e outras mais atuais. Três tratam de um lado mais romântico da Bruna BG, onde ela fala sobre questões amorosas que já passou ou que vem passando. Outra música trata do momento de pandemia que o mundo vem passando.

"Nessa canção eu falo mais da forma como eu enxerguei as coisas e de como venho enfrentando", destaca a artista. E para fechar o EP a artista não poderia deixar de falar de luta e conquista, pois em meio a tantos acontecimentos cada vez mais as classes periféricas enfrentam obstáculos.

Para compor o trabalho, Bruna convidou alguns artistas como Anna Suav, Vitisky, Anthony B e Lil David. A produção musical do primeiro trabalho solo de Bruna foi feita pelo rapper angolano Black Djiz, com quem Bruna já realizou outras parcerias.

"Eu já tinha feito alguns trabalhos com o Black Djiz e quando o projeto foi aprovado logo pensei nele. Foi um trabalho à distância, que passamos por vários processos, mas no final ficou como eu queria", destacou a rapper paraense. O selo musical é da Colmeia 22.

Sobre a conquista na carreira, Bruna diz que se sente feliz e realizada, pois mesmo diante de muitas dificuldades ela conseguiu realizar o primeiro sonho, que é o lançamento do primeiro EP. "Eu sempre quis isso para a minha vida e sempre sonhava com o lançamento. Ver este trabalho pronto é motivo de muito orgulho", pontua BG.

A artista já planeja trabalhos futuros e espera conseguir agenda para mostrar ao público o que vem produzindo. No próximo sábado, dia 9 de outubro, ela vai fazer um show para mostrar as músicas do EP no espaço Black Star House.

Bruna BG é rapper, musicista e compositora. Ela nasceu na pequena cidade de Breves, na Ilha do Marajó. Desde 2007 está na cena musical belenense. Participou por três anos da banda Rockslide como vocal-guitarrista e compositora. Teve uma breve passagem como baterista na banda “Com Abas”, grupo feminino de música soul, integrando posteriormente bandas de reggae e samba de raiz.

Em 2016, iniciou sua trajetória no Rap fundando o grupo Clã do Norte, falando sobre as diversas realidades periféricas, violências e superações. Em sua trajetória no rap já fez pocket shows no Sarau Multicultural do Mercado de São Brás, em espaços culturais como o Espaço Raízes, Studio Garden, Café com Arte, Studio Pub e praças públicas, além de participação em abertura de shows para rappers nacionais como o grupo Primeiramente (RJ), Black Alien (RJ), 3030 (BA), e abertura no show do Mc carioca BK, em 2018.