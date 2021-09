Anna Suav, Malu Guedelha, JV e Rei Williams lançam 'Te Encontrar'

Quatro artistas da cena do rap e hip hop do Pará estão juntos no lançamento do single “Te Encontrar”, música do gênero R&B (Rhythm N’ Blues) que mistura rap, hip hop, soul, funk, jazz e blues. Anna Suav, Malu Guedelha, JV e Rei Williams emprestaram a voz e a composição à melodia criada por Williams em parceria com Tião, da produtora Black Mamb4 Records. A música chega às plataformas de áudio nesta quarta-feira, 1º, às 11 horas da manhã, assim como o videoclipe, no canal da produtora no Youtube.

Rei Williams ressalta o investimento do grupo no estilo R&B, “que chegou ao Brasil, com a galera do Rio (de Janeiro) tocando bastante há uns cinco anos, e que começa a crescer no Pará”. O rapper paraense destaca que, na década passada, algo semelhante a esse gênero podia ser observado no trabalho de como Ed Motta, Cassiano e The Black. “Agora, o R&B volta de um jeito diferente, inovador, com músicas românticas. Queremos nos alinhar a essa tendência”, observa. Os maiores representantes nacionais do R&B na atualidade são Iza, Alt Niss e o duo YOUN.

Após definirem a batida de “Te Encontrar”, Williams e Tião convidaram Anna Suav e Malu Guedelha, duas artistas do rap paraense com vários trabalhos lançados, e também JV, novo nome da cena, para os quais lançaram o desafio de escrever trechos da letra inspirados no tema. Williams se juntou aos três no estúdio, quando a música foi gravada em áudio e vídeo, com L Takatsuji na direção do clipe.

“Vai ser a minha estreia no vídeo”, comemora Williams, que já lançou a música solo “Se Você Deixar”. Outro estreante em videoclipe é JV, autor de “Brota no Bailão”, “Metas” e “Romance de Verão”, que se prepara para lançar a faixa solo “Me Entreguei” em breve.

Para compor a parte dele em “Te Encontrar”, JV se inspirou em experiências pessoais: “Pude deixar uma mensagem para pessoas sobre sentir falta de alguém que te faz sentir bem ao lado dela”, destaca. De fato, “Te Encontrar” reúne as inspirações nas vivências românticas de cada um dos artistas, trazendo uma melodia com atmosfera romântica e sensual.

Malu Guedelha afirma que “Te Encontrar” é uma “música gostosa, musicalmente falando”. “É (uma música) verdadeira, no que diz respeito à letra. Sinto que assim como eu, cada um dos envolvidos na composição do R&B se basearam em vivências reais. Do agora. Conseguiram expressar de forma genuína os sentimentos de querer estar perto de quem se gosta. Eu estou ansiosa pelo lançamento", ressalta a cantora.

Já Anna Suav, uma amazonense radicada em Belém, destaca a importância do projeto R&B para a cena local e nacional: "Acho que existe uma boa aceitação para o estilo de música, mas esse projeto é fundamental para o crescimento da cena aqui. Eu acredito que vamos colher muitos frutos legais", celebra. "Comecei pela poesia, até me transformar em MC. Para além de levantar uma bandeira, eu levanto um propósito de vida enquanto mulher negra e amazônida, que é falar da nossa humanidade, ancestralidade, afetividade e espiritualidade. É o que me atravessa e o que faz sentido colocar na minha poesia e na minha música".

"É o primeiro projeto de R&B que se inicia na Black Mamb4 e abordará o amor e todas as suas amplitudes e possibilidades”, comemora Tião, que conduziu o projeto de forma independente e já planeja a próxima edição para este semestre. Ele assina a mixagem e masterização, além da produção executiva ao lado de Williams.