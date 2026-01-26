Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Alane Dias mostra samba no pé em ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2026; veja

Com samba no pé e mistura de ritmos, Alane Dias chama atenção em ensaio da Grande Rio e viraliza nas redes

Riulen Ropan
fonte

Alane Dias é musa da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A paraense e musa da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, Alane Dias, encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo cheio de carisma e muito samba no pé durante o último ensaio de rua da agremiação, realizado na noite do domingo (25), na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Alane aparece sambando ao lado de outros brincantes, em uma performance que mistura o samba carioca com o frevo pernambucano, exaltando a diversidade cultural brasileira.

Enredo da Grande Rio em 2026 homenageia o Manguebeat

Para o Carnaval de 2026, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, uma homenagem ao movimento cultural Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990. O tema celebra a resistência cultural, a riqueza da fauna e da flora dos manguezais e estabelece paralelos entre as periferias de Pernambuco e da Baixada Fluminense.

VEJA MAIS

image Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”
O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

image 'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias
Em "O Verão da Lata", a paraense interpretará Marina

image 'O Verão da Lata', com Alane Dias, encerra filmagens e tem estreia prevista
Filme com Samantha Schmütz e Babu Santana é inspirado em episódio real de 1987

Vídeo viraliza nas redes sociais

O vídeo compartilhado pela paraense já ultrapassou 1 milhão de visualizações e recebeu inúmeros comentários de fãs e seguidores. Entre eles, o de Francisco Gil, namorado de Alane, que fez questão de elogiar a musa: “Perfeita”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alane Dias

Grande Rio

carnaval 2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

Shows no Brasil estão marcados para outubro de 2026, em São Paulo

26.01.26 23h07

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

PEGADINHA

BBB 25: Anitta e pai fingem ser dupla de confinados no reality e divertem participantes

A cantora Anitta é a primeira atração do ‘Show de Quarta’, que será realizado na noite desta quarta-feira

15.01.25 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda