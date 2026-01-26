VÍDEO: Alane Dias mostra samba no pé em ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2026; veja
Com samba no pé e mistura de ritmos, Alane Dias chama atenção em ensaio da Grande Rio e viraliza nas redes
A paraense e musa da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, Alane Dias, encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo cheio de carisma e muito samba no pé durante o último ensaio de rua da agremiação, realizado na noite do domingo (25), na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, Alane aparece sambando ao lado de outros brincantes, em uma performance que mistura o samba carioca com o frevo pernambucano, exaltando a diversidade cultural brasileira.
Enredo da Grande Rio em 2026 homenageia o Manguebeat
Para o Carnaval de 2026, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, uma homenagem ao movimento cultural Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990. O tema celebra a resistência cultural, a riqueza da fauna e da flora dos manguezais e estabelece paralelos entre as periferias de Pernambuco e da Baixada Fluminense.
Vídeo viraliza nas redes sociais
O vídeo compartilhado pela paraense já ultrapassou 1 milhão de visualizações e recebeu inúmeros comentários de fãs e seguidores. Entre eles, o de Francisco Gil, namorado de Alane, que fez questão de elogiar a musa: “Perfeita”.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
