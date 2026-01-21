Capa Jornal Amazônia
Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

O Liberal
fonte

Alane Dias publica foto com Fran Gil pouco depois da meia-noite (Reprodução)

A paraense Alane Dias se declarou para Francisco Gil, que completou 31 anos na última terça-feira (20). O cantor recebeu uma homenagem da  namorada pouco depois da meia-noite.

A ex-BBB publicou uma foto ao lado do companheiro e se declarou: “Aniversário dele. Te amo, te amo, te amo.”

Em seguida, a bailarina e atriz postou um registro de Fran, como é carinhosamente conhecido, cantando parabéns com um bolo decorado com frutas.

O casal passou a data em Salvador, onde ocorrem os ensaios para o Carnaval 2026.

Aniversário Fran Gil com Alane Dias (Foto: Reprodução)

O dia do aniversário de Francisco Gil também é marcado pelos seis meses da morte de Preta Gil, mãe do músico. Flor Gil, sobrinha da cantora, usou as redes sociais para falar sobre a tia.

