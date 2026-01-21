Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”
O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil
A paraense Alane Dias se declarou para Francisco Gil, que completou 31 anos na última terça-feira (20). O cantor recebeu uma homenagem da namorada pouco depois da meia-noite.
A ex-BBB publicou uma foto ao lado do companheiro e se declarou: “Aniversário dele. Te amo, te amo, te amo.”
Em seguida, a bailarina e atriz postou um registro de Fran, como é carinhosamente conhecido, cantando parabéns com um bolo decorado com frutas.
O casal passou a data em Salvador, onde ocorrem os ensaios para o Carnaval 2026.
O dia do aniversário de Francisco Gil também é marcado pelos seis meses da morte de Preta Gil, mãe do músico. Flor Gil, sobrinha da cantora, usou as redes sociais para falar sobre a tia.
