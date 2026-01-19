'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias

No BBB 26, Babu Santana falou sobre as gravações de um projeto ao lado de Alane Dias e Samantha Schmütz. O trio participou do longa-metragem "O Verão da Lata", gravado em 2025. Inclusive, Babu terminou sua participação no projeto em dezembro, dias antes de entrar no reality.

Durante a manhã do último domingo (18), o ator rasgou elogios a Alane ao falar sobre como a vida pode melhorar após o programa. "Ela não ganhou, mas o pós dela vai ser lindo, porque ela é uma atriz boa, uma menina esforçada".

A paraense agradeceu os elogios nas redes sociais ao compartilhar um vídeo do ator dentro do BBB 26: "Que bonitinho, Babu. Nosso filme estreia nas telonas no final desse ano!"

O "O Verão da Lata" marca a estreia de Alane Dias nos cinemas. A ex-participante do Big Brother Brasil 24 se formou como atriz no curso de Artes Cênicas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no fim de novembro. A paraense interpretará Marina.

VEJA MAIS

O longa-metragem é uma comédia policial e conta a história de um episódio ocorrido em setembro de 1987: à época, milhares de latas de maconha surgiram nas praias brasileiras. O caso mobilizou policiais, moradores locais, jornalistas, muitos curiosos e até traficantes. A previsão é que o filme entre em cartaz em novembro deste ano.

Na obra, Babu interpreta Brasa, um policial federal descrito como rígido e fiel às regras. O agente fica responsável por desvendar o mistério ao lado de Sandra, interpretada por Samantha Schmütz.

Em dezembro, Alane compartilhou com os fãs registros do último dia de gravações.