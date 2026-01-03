A atriz e ex-BBB Alane Dias voltou ao Rio de Janeiro e iniciou os preparativos para o Carnaval 2026 pela Acadêmicos do Grande Rio. A paraense compartilhou neste sábado (3), por meio dos Stories, momentos da rotina como musa da escola de samba de Duque de Caxias.

VEJA MAIS

Nas publicações, Alane mostrou parte dos bastidores, incluindo o processo de tirar medidas para as fantasias que usará nos desfiles. “O Carnaval já começou”, escreveu ela na postagem.

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio (Reprodução/ Instagram alane) (Reprodução/ Instagram alane)

Antes de retornar ao Rio, a atriz passou a virada do ano em Belém, sua cidade natal, ao lado do namorado, o músico Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons, e da enteada Sol de Maria.

Durante o período no Pará, Alane compartilhou em seu perfil registros da viagem e dos momentos em família.

[instagram=DS6TE3djW7y[