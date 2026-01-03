Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

O Liberal
fonte

Alane Dias (João Pedro Aranha)

A atriz e ex-BBB Alane Dias voltou ao Rio de Janeiro e iniciou os preparativos para o Carnaval 2026 pela Acadêmicos do Grande Rio. A paraense compartilhou neste sábado (3), por meio dos Stories, momentos da rotina como musa da escola de samba de Duque de Caxias.

VEJA MAIS

image Alane Dias estreia no cinema em filme nacional previsto para 2026
Ex-BBB integra o elenco de “O Verão da Lata”, filme inspirado em episódio real ocorrido no litoral brasileiro em 1987

image Alane Dias reúne Francisco Gil e Sol de Maria em Alter do Chão para curtir o fim de ano
A atriz está em clima de descanso após concluir as gravações de seu primeiro filme no Rio de Janeiro

image Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026
Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

Nas publicações, Alane mostrou parte dos bastidores, incluindo o processo de tirar medidas para as fantasias que usará nos desfiles. “O Carnaval já começou”, escreveu ela na postagem. 

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Antes de retornar ao Rio, a atriz passou a virada do ano em Belém, sua cidade natal, ao lado do namorado, o músico Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons, e da enteada Sol de Maria.

Durante o período no Pará, Alane compartilhou em seu perfil registros da viagem e dos momentos em família.

[instagram=DS6TE3djW7y[

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alane dias

cultura

celebridades

alane dias musa da grande rio
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda