BBB e Rainha das Rainhas: relembre vencedoras do concurso que já passaram pelo reality

Com a aproximação de mais uma edição do Rainha das Rainhas, algumas trajetórias vencedoras voltam a ganhar destaque. Ao longo de quase oito décadas de história, o tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense revelou mulheres que alcançaram projeção nacional, inclusive no Big Brother Brasil, da TV Globo.

A edição de 2026, marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém, marca a 78ª edição do concurso. Antes disso, algumas rainhas já representaram o Pará no principal reality show do país. Relembre quem são as vencedoras do Rainha das Rainhas que também participaram do BBB.

Kamilla Salgado – Rainha das Rainhas 2008 e BBB 13

Kamilla Salgado no Rainha das Rainhas em 2008 (Reprodução/ Arquivo pessoal)

A trajetória de Kamilla Salgado no universo dos concursos de beleza começou em 2008, quando participou do Rainha das Rainhas aos 21 anos. Na ocasião, desfilou a fantasia “Uirapuru – O Pássaro da Sorte”, inspirada na obra do maestro paraense Waldemar Henrique.

A proposta da fantasia valorizava o folclore amazônico e chamava atenção para a preservação da espécie, símbolo de sorte na cultura popular. A participação no concurso foi um dos primeiros passos da paraense rumo à visibilidade nacional.

Em 2013, Kamilla entrou no BBB 13 após vencer a disputa da Casa de Vidro, ao lado de Marcello. Durante o reality, ficou marcada pela amizade com Fernanda Keulla, campeã da edição, e pela forte presença no jogo. Fora da casa, também ganhou destaque por seu relacionamento com o ex-BBB Eliéser Ambrósio, com quem teve dois filhos.

Alane Dias – Rainha das Rainhas 2018 e BBB 24

Alane Dias, do BBB24, foi Rainha das Rainhas em 2018 (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Outra representante do Pará que fez história nos dois palcos foi Alane Dias, vencedora do Rainha das Rainhas 2018, representando o Grêmio Literário e Recreativo Português. À época, com apenas 18 anos, conquistou o título com a fantasia “A Exuberante e Enigmática Charllote”, inspirada em uma dançarina de cabaré parisiense, com transformação cênica em gárgula.

O desfile ficou marcado pela chamada “levantada de perna”, movimento corporal que se tornou sua assinatura e um dos momentos mais lembrados daquela edição do concurso.

Modelo, atriz e bailarina, Alane entrou no BBB 24 já com o título de Rainha das Rainhas no currículo. No reality, chegou à reta final e terminou a edição como quarta colocada, sendo a última eliminada antes da final. Durante sua participação, relembrou diversas vezes a emoção de vencer o concurso paraense e destacou a importância do título em sua trajetória artística.