Ensaio Geral da Esa leva clássicos do carnaval às ruas de Belém neste domingo (1º)
Bloco realiza segunda edição com cortejo, fanfarra, artistas paraenses e samba-enredo
No próximo domingo (01), a partir das 16h, na Avenida Tamandaré, em Belém, ocorre a segunda edição do bloco de carnaval “Ensaio Geral da Esa”. Realizado pela Escolas de Samba Associadas (Esa), o evento apresenta um cortejo inspirado nos clássicos carnavais de salão, com a banda de fanfarra Folia Paid’ égua, participação do artista paraense Renato Lu, show do Sambloco e Banda e o samba-enredo interpretado por Luizinho Moura.
O bloco tem como objetivo fortalecer a cultura carnavalesca e ampliar o diálogo entre escolas de samba, artistas e o público. Em 2026, o evento aposta no resgate da memória dos antigos bailes de salão, e levar para às ruas de Belém referências musicais que marcaram época no carnaval brasileiro, adaptadas ao formato de cortejo popular.
O presidente da ESA, Fernando Guga Gomes, afirmou que neste ano, o bloco resgata o saudosismo e apresenta às novas gerações os bailes de confete e de salões: “Esse ano nosso cortejo traz como diferencial uma banda de fanfarra com mais de vinte componentes, que trarão releituras de marchinhas que marcaram época, pros mais experientes, matar a saudade, pros mais novos, conhecer o que já foi vivenciado. E quando chegar no Na Bêra, o Sambloco, com Tiago Lobato, garante axé, forró, músicas regionais e tudo de ritmos para garantir a folia. Mas se é um bloco organizado por escolas de sambas, claro que tem que ter Samba-enredo, e fica por conta do Luizinho Moura, um grande talento nosso."
A concentração será na Av. Tamandaré com Ângelo Custódio, a partir das 16h, com saída prevista para às 17h. O percurso segue ao longo da nova Avenida Tamandaré até o complexo cultural Na Bêra, onde a programação continua com apresentações do Sambloco e Banda, garantindo a continuidade da festa.
Além do caráter festivo, o Ensaio Geral da Esa reforça o carnaval como manifestação cultural viva, democrática e acessível. O evento também estimula a ocupação criativa dos espaços públicos e valoriza a produção artística local, integrando o calendário de pré-carnaval da capital paraense.
Agende-se
Data, domingo, 1º
Hora: 16h
Local: Av Tamandaré / Complexo Cultural Na Bêra
Os abadás custam R$50,00.
Mais informações: (91) 98217-4792.
