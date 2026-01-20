Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

O Liberal
fonte

Léo Santana no Bloco Vai Safadão (Igor Mota)

O Bloco Vai Safadão agitou o Circuito Mangueirão no último  sábado (17), arrastando uma multidão de fãs com uma programação que uniu do forró ao tecnomelody. O evento começou às 18h com Marcynho Sensação, que aqueceu o público com hits como “Face ID” e “Modo Cachorro”. Logo depois, Léo Santana elevou a temperatura com o pagode baiano, relembrando clássicos de sua trajetória e fazendo a capital paraense dançar.

O dono da festa, Wesley Safadão, cruzou o circuito em um trio elétrico, apresentando um repertório repleto de sucessos. O ponto alto de sua performance foi a conexão com a cultura local, ao apresentar um set especial de Rock Doido.

A noite também foi marcada pela nostalgia de Joelma, que subiu ao palco principal logo após o trio, cantando hinos como “Voando Pro Pará” e “Dançando Calypso”. O encerramento ficou por conta da paraense Nirah Duarte, que retornou ao trio elétrico para fechar a noite em clima eletrizante, trazendo as novidades do tecnomelody e garantindo a energia do público até o fim.

Bloco Vai Safadão em Belém (Fotos: Igor Mota)

 

