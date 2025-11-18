Wesley Safadão contrata Silvânia Aquino, ex-Calcinha Preta, e cria nova banda
A cantora, que deixou o Calcinha Preta, será agenciada por Wesley Safadão em seu novo projeto de forró
A cantora Silvânia Aquino, que deixou a banda Calcinha Preta na última semana, anunciou uma nova parceria musical. Ela se unirá a Berg Rabelo em um projeto que será agenciado por Wesley Safadão.
A notícia foi confirmada por Wesley Safadão nesta segunda-feira, 17 de junho. O cantor de forró também agenciará a dupla através da Camarote Shows e compartilhou imagens com os novos parceiros nas redes sociais.
"O mundo nos espera! Que Deus nos abençoe!", escreveu Safadão. Nos comentários da publicação, fãs celebraram a união, com um seguidor afirmando: "Não perco um show", e outro complementando: "Vai estourar".
Detalhes da Saída de Silvânia Aquino do Calcinha Preta
A vocalista Silvânia Aquino anunciou sua saída do grupo Calcinha Preta na segunda-feira, 10 de junho. Ela esteve na banda por 23 anos e o desligamento ocorreu em comum acordo.
Em comunicado publicado no Instagram, a cantora expressou gratidão aos fãs e destacou a ligação que construiu com o público. Ela chamou a banda de sua "casa artística", afirmando que levará essa história consigo.
Silvânia entrou no Calcinha Preta no início dos anos 2000, contribuindo para a consolidação nacional do grupo. Ela já havia deixado a banda em 2016, para um projeto com Paulinha Abelha, mas retornou em 2018.
Até o momento, a banda Calcinha Preta não divulgou quem será a substituta de Silvânia nos vocais.
