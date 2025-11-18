Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wesley Safadão contrata Silvânia Aquino, ex-Calcinha Preta, e cria nova banda

A cantora, que deixou o Calcinha Preta, será agenciada por Wesley Safadão em seu novo projeto de forró

Estadão Conteúdo

A cantora Silvânia Aquino, que deixou a banda Calcinha Preta na última semana, anunciou uma nova parceria musical. Ela se unirá a Berg Rabelo em um projeto que será agenciado por Wesley Safadão.

A notícia foi confirmada por Wesley Safadão nesta segunda-feira, 17 de junho. O cantor de forró também agenciará a dupla através da Camarote Shows e compartilhou imagens com os novos parceiros nas redes sociais.

"O mundo nos espera! Que Deus nos abençoe!", escreveu Safadão. Nos comentários da publicação, fãs celebraram a união, com um seguidor afirmando: "Não perco um show", e outro complementando: "Vai estourar".

Detalhes da Saída de Silvânia Aquino do Calcinha Preta

A vocalista Silvânia Aquino anunciou sua saída do grupo Calcinha Preta na segunda-feira, 10 de junho. Ela esteve na banda por 23 anos e o desligamento ocorreu em comum acordo.

Em comunicado publicado no Instagram, a cantora expressou gratidão aos fãs e destacou a ligação que construiu com o público. Ela chamou a banda de sua "casa artística", afirmando que levará essa história consigo.

Silvânia entrou no Calcinha Preta no início dos anos 2000, contribuindo para a consolidação nacional do grupo. Ela já havia deixado a banda em 2016, para um projeto com Paulinha Abelha, mas retornou em 2018.

Até o momento, a banda Calcinha Preta não divulgou quem será a substituta de Silvânia nos vocais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

WESLEY SAFADÃO/SILVÂNIA AQUINO/NOVA BANDA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Mostra de Cinema de Gostoso' transforma praia em sala a céu aberto na 12ª edição

Evento reúne mostras competitivas, clássicos restaurados e estreias inéditas; Grupo Liberal acompanha o festival e vai realizar matérias exclusivas

20.11.25 9h00

GASTRONOMIA E SAMBA

Belém recebe segunda edição da Feijoada do King em clima de pré-Carnaval

Com open food, open bar e mais de 10 horas de programação, o evento volta a Belém, reunindo a tradicional feijoada carioca

19.11.25 15h54

CULTURA

VÍDEO: Brasileira usa traje inspirado na Padroeira do Brasil em desfile do Miss Universo 2025

Maria Gabriela compartilhou nas redes a emoção de representar a fé e a identidade do povo brasileiro no concurso

19.11.25 10h22

EITA1

Bella Campos revela ter sido atacada por jacaré durante gravação de novela; veja foto

Atriz relembrou o começo da carreira e compartilhou detalhes do susto vivido nos bastidores

19.11.25 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Conheça 10 novelas turcas escondidas no Cplay.Live (parte 2)

O listão de novela turca chegou; dizi "Eşref Rüya" está entre as indicações

13.07.25 18h00

Leitura com cultura

Iniciativa leva cultura e literatura às escolas ribeirinhas de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Projeto 'Leitura Itinerante' promove o contato com livros e saberes populares, incentivando a leitura, a escrita e o resgate das tradições locais no arquipélago do Marajó

11.06.25 15h14

Novela Turca

'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A dizi também é conhecida pelo título orignal 'Muhteşem Yüzyıl'

09.04.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Leyla' que é inspirada no sucesso de 'Avenida Brasil' e compare os elencos

A dizi também é conhecida pelo nome original 'Leyla:Hayat, Aşk, Adale’

13.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda