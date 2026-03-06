Prova do Líder: Jonas e Alberto Cowboy são os últimos a deixar disputa de resistência no BBB 26

No início da tarde desta sexta-feira (6), Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy foram os últimos a deixar a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, após permanecerem na disputa de resistência por cerca de 14 horas. Na dinâmica que foi realizada em duplas, os participantes tinham que equilibrar uma bolinha em um prato e trocar de posição eventualmente, mas tudo isso sem sair do povódromo da casa.

Para o final da Prova do Líder, ficaram apenas as duplas formadas por Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, e Leandro Boneco e Breno Corã, vencedor do Paredão Falso. Mas, após os brothers terem permanecido durante a noite e o dia na área de competição, Leandro acabou deixando o ímã encostar no chão, dando espaço assim, para que a dupla que permaneceu se tornasse a última a resistir na prova.

Confira as outras duplas que estavam na disputa:

Breno e Leandro Boneco;

Marciele e Jordana;

Juliano Floss e Samira;

Babu Santana e Solange Couto;

Chaiany e Gabriela;

Ana Paula Renault e Milena.

Primeira liderança em dupla no BBB 26

Ao longo do programa exibido ao vivo na última quinta-feira (5), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a liderança da semana seria dividida entre os dois participantes que vencessem a prova de resistência, e que eles também teriam uma decisão importante para tomar juntos. "Teremos dois líderes Eles vão dividir tudo, vão escolher o Emparedado em consenso, Barrado no Baile em consenso. Tudo junto", revelou Tadeu.

Além da escolha conjunta de um participante para o paredão desta semana, o vencedor da prova do anjo, que será conhecido no próximo sábado (7) e o escolhido para o Castigo do Monstro também terão uma decisão para tomar de forma única. Os dois também precisarão entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão na formação que ocorrerá no próximo domingo (8), durante a exibição do programa ao vivo.

